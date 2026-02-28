WBCのアドバイザー、ダルビッシュ有について語った山本キャスター3月に開催されるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に向けた合宿には、パドレスのダルビッシュ有投手がアドバイザーとして参加しました。当初は数日の予定でしたが、結局は全日程に参加し、プロ野球では導入されていないピッチクロックなどの対応も投手陣に直伝していました。【写真】山本キャスター最新フォトギャラリー私も先日取材にお邪魔しました。