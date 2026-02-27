冬から春にかけて「体が冷える」「肌が乾く」「理由もなくイライラする」など、不調を感じていませんか？じつはその多くが、季節の変化による体のサイン。今回は、国際中医薬膳管理師の久保奈穂実さんに、毎日の食事で取り入れやすいゆる薬膳食材を5つの不調に分けて教えてもらいました。薬膳の知恵をゆるっと取り入れて、健やかな心身を取り戻しましょう。「冷え」を改善してくれる食材は？まだ寒さの残る時季は体を温める食材