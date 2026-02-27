飛ぶ鳥を落とす勢いの米テック企業であるパランティア・テクノロジーズ。そのCEOであるアレックス・カープは法学博士を取得後、ドイツに渡りフランクフルト大学で社会学博士号を修めたという異色の経歴を持つ。現在アメリカを二分するICE（アメリカ合衆国移民・関税執行局）を技術的に支援しているのがパランティアだが、なぜ米国の諜報の中枢に近づいたのか？【前編を読む】「トランプ2.0」でオラクルとともに急浮上…パランティ