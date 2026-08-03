改正皇室典範が7月17日に成立し、今年10月に施行される。主な改正点は2点で、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保てるようになったことと、1947年に皇籍離脱した旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎え入れることが可能となったことだ。現在の皇族にとっても大きな変化である。皇室担当記者は言う。【写真】宮中晩餐会に参加する愛子さまと悠仁さま。紀子さまとともにスキーを楽しむ悠仁さまも「特に、若い内親王がいらっしゃる天