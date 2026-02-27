フィギュアスケートの中井亜美選手がメダル決定直後のアリサ・リウ選手との会話を明かしました。ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井選手。ショートプログラムでトップにたった中井選手は最終滑走で挑んだフリースケーティングで演技後キスアンドクライで結果を待ちます。スコアが表示されると、指で3位と再度確認。メダル決定の瞬間は喜びが爆発し、両手を上げガッツポーズ。