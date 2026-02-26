（森本アナウンサー）「花粉症の話題です。佐々木さん、お願いします」 （佐々木気象予報士）「はい、こちらは民間の気象会社が2月25日に発表した、全国の花粉の飛散状況を示したものです」「徳島県は赤色、2月22日から本格シーズンに突入しています」「辛い花粉の季節、役立つグッズや専門家に対策を聞きました」 （街の人は）「毎日辛い。くしゃみと目とかゆみと、注射打ったりします」 （街の人は）「鼻