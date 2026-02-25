BMWの日本法人は25日、スターター（始動装置）の部品の耐久性に問題があるとして「BMWX3xDrive20d」など22車種、計2万3650台（2020年7月〜24年2月生産）のリコールを国土交通省に届け出た。不具合の申告が4件あり、うち3件は出火する事故だった。国交省によると、スターターとエンジンをつなぐ接点の耐久性が不十分で、エンジン始動などの繰り返しで異常に摩耗することがある。エンジンが始動不能になるほか、起動時や走行