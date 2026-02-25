広島は２５日、指定薬物エトミデートを含むいわゆる「ゾンビたばこ」を使用したとして医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕、起訴された羽月隆太郎被告（２５）との契約を２４日に解除したと発表した。鈴木清明球団本部長は「指定薬物使用での逮捕、起訴が契約解除の理由。プロ野球選手としてふさわしくなく、社会問題化している事案の大きさを考え、厳格に処分する判断をしました」と理由を説明した。契約解除については選手会