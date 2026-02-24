マインクラフトのJava Editionが、描画技術を17年使われてきた「OpenGL」から「Vulkan」へと移行する計画を発表しました。この変更によりパフォーマンスの向上、安定性の向上、そして最新のグラフィックエフェクトのサポートが大幅に強化されると予想されています。Another step towards Vibrant Visuals for Java Edition | Minecrafthttps://www.minecraft.net/ja-jp/article/another-step-towards-vibrant-visuals-for-java-edi