新しい職場で、最初に関わる上司が「尊敬できない人物」だったら、これほど不幸なことはない。投稿を寄せた60代男性（事務・管理）は39歳で営業職として中途入社した際に出会った、呆れた上司について振り返った。男性がこの前に勤めていた会社は、民事再生法を適用されて倒産していた。それを履歴書で知っていた上司は、ミスに乗じてわざわざ過去の古傷をえぐってきたのだ。（文：天音琴葉）「そんなことだから前の会社は倒産した