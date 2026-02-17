剣道の全国大会に出場する小・中学生が、2月16日に四国放送を訪れ、大舞台での活躍を誓いました。四国放送を訪れたのは、剣道の全国大会「エンジョイ！剣道フェスティバル」に出場する小・中学生7人です。このうち那賀川中学校3年の水口新汰選手と、2年の山本京選手は個人戦に出場。小学生5人は、阿南市の選抜メンバーとして団体戦に出場します。訪問を受けて四国放送の岡元直社長は、「1つでも多く勝って頑張ってください」