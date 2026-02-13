朝から、豆柴が飼い主に“無言の圧”をかける様子が、SNSで話題となっている。【映像】カメラ目線で“無言の圧”をかける瞬間（実際の映像）朝の静かな寝室。豆柴のにこちゃん（9歳）が、ゆっくりとお父さんの上に乗っていきます。実はこれ…休日の“モーニングルーティン”。飼い主（@nikochan.mame48）によると、にこちゃんは起きてすぐ、無言のまま、お父さんに圧をかけにくるのだそう。理由はひ