ジョン・ボルトン元ホワイトハウス大統領補佐官（国家安全保障担当）が、朝米首脳会談の再開の可能性について「金正恩（キム・ジョンウン）はトランプ大統領と会おうという意欲は高くない」と明らかにした。そのうえで、米国が北朝鮮問題を外交・安保の優先順位に置くべきだと強調した。ボルトン氏は11日、韓国「Arirang TV」のニュース対談番組『WITHIN THE FRAME』に出演し、北朝鮮の核問題や韓米同盟、国際安保の懸案に対する見