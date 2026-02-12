嵐の櫻井翔（４４）が８日放送の日本テレビ系衆院選特番「ｚｅｒｏ選挙２０２６」でメインキャスターを務め、日テレ内で評価されている。嵐が５月に解散した後はキャスターとしての一本立ちが期待されるという。櫻井はフリーアナウンサーの藤井貴彦とともにメインキャスターを担当。８日放送の衆院選特番では小泉進次郎防衛相に直接質問したり、ＶＴＲで片山さつき財務相へのインタビューで鋭く迫ったりする様子が見られた。「