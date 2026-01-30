「マイ・クライアント」になれフラッシュを浴びながら、経営陣は深々と頭を下げた。’26年１月23日、プルデンシャル生命保険が開いた記者会見。壇上に並んだのは、間原寛社長（２月１日付で引責辞任）ら同社のトップマネジメントである。「膿（うみ）を出し切る覚悟で確認を行ってきた」調査結果によると、1991年から2025年にかけて社員・元社員107名が関与し、503名の顧客から計約31億円を不適切に受領したことが判明。架空の投資