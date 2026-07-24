プルデンシャル生命保険のロゴプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンは24日、傘下のプルデンシャル生命保険とジブラルタ生命保険の営業社員による金銭詐取などで、新たに顧客125人に計7億9千万円の被害があったと発表した。これまでの判明分を加えると総額は約39億円に膨らんだ。調査を続けており、被害はさらに拡大する可能性がある。プルデンシャル生命は1月、営業社員が投資話を持ちかけたり、お金を借りたりして