カービィの世界観をたっぷり楽しめることで人気のカービィカフェに、ファン必見の期間限定デザートが仲間入りします。今回は、ライドアクションゲーム『カービィのエアライダー』をモチーフに、見た目も楽しい一皿が登場。ゲームの爽快感とカフェならではの可愛さを詰め込んだスイーツは、思わず写真に残したくなる仕上がりです。カービィ好きにはたまらない特別なひ