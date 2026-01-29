ヤンキースと５年総額１億６２５０万ドル（約２５０億円）で再契約したコディ・ベリンジャー外野手が、２８日（日本時間２９日）、オンラインでメディア対応。ヤンキースとの再契約について「特別な環境に戻って来れてうれしい。また、ヤンキースタジアムでプレーできることに興奮している。（キャンプ地の）タンパに行く準備ができている」と語り、今季のチームについて「重要な選手がそろっているし、ラインアップに自信を持て