アメリカのシンクタンクは27日、ウクライナに侵攻を続けるロシア軍の死傷者・行方不明者が、120万人に上るとの推計を明らかにしました。アメリカのシンクタンク戦略国際問題研究所（CSIS）は27日に報告書を公表し、ロシアがウクライナ侵攻を開始した2022年2月から、25年12月までにロシア軍の死傷者と行方不明者が120万人に上るとの推計を明らかにしました。死者数だけでも、最大32万5000人に達するとしています。報告書では、「第