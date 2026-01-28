生成AIが本格的に一般生活へ浸透した2025年。日常の小さな判断や気軽な相談ごとの相手として利用したことがある人も多いのではないでしょうか。企業のAIナレッジデータプラットフォームを提供する株式会社Helpfeel（京都市上京区）が実施した「日常の悩みや困りごとを『AI』と『人』のどちらに相談するか」をテーマとした実態調査によると、最も積極的にAIを活用しているのは「60代以上の女性」であることがわかりました。【グラフ