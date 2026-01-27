朝食時や午後に眠くなったときなどにコーヒーを飲む人は多いと思います。そんな中、コーヒーに含まれている「トリゴネリン」という成分が代謝を高め、健康維持に役立つ可能性があるとして、注目されています。そもそも、コーヒーを飲むと、体にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。トリゴネリンが作用するメカニズムや、体の代謝を向上させるコツなどについて、北品川藤クリニック（東京都品川区）院長で医師の石原藤樹