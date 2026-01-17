スポーツジムの利用時にルールやマナーを守らないと、他の会員に迷惑をかけてしまいます。スポーツジムでのNG行為について、エニタイムフィットネス大網みやこ野店の公式TikTokアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…」これがスポーツジムでの“NG行為”です！公式TikTokアカウントは「ジムマナーについて」というタイトルの動画を公開。この動画では、ジムでマナー違反となるNG行為として「ふたのない飲み物の持ち