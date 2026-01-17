ニューヨーク・ポスト紙は16日（日本時間17日）、ドジャースがカイル・タッカー外野手（28）と契約したことにより、ワールドシリーズ制覇のオッズが歴史的な水準に達したと報じた。「ベットMGMスポーツブック」によると、ドジャースの3連覇オッズは＋225。100ドルを賭けて的中した場合、225ドルの利益が得られることを意味する。このオッズを確率に換算すると、約31％の確率で優勝すると見込まれている計算になる。通常の優