ワンコインで買えたのも今は昔おにぎり買って仕事に行くか…エッ、213円？？昨年12月のある日、実際に都内のコンビニで筆者が感じたことである。電車内でXを開き、「おにぎり 高い」で検索すると、同じようにコンビニのおにぎりの価格高騰を嘆くポストが数多く見つかった。「おにぎり」が何どきにも日本人の「国民食」であることに違いない。遠足、部活、職場、どこにもおにぎりは手軽な主食だ。一方で、コンビニのパンやサンドイ