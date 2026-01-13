サンワサプライ株式会社は、600MHzの広帯域設計と10G BASE-T対応を両立したCAT7フラットLANケーブル「KB-FLU7-〇BLシリーズ」を発売する。厚さわずか1.9mmで取り回しがしやすく、カーペット下や狭いすき間への配線を可能にする。ツメ折れ防止カバーや金メッキプラグ、難燃性素材を採用し、安全性にも配慮している。■取り回ししやすい薄型フラット形状カーペットの下や家具の隙間に通して配線することができる薄型のLANケーブル。