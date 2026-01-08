モデルでタレントのトラウデン直美（26）は7日夜、水曜コメンテーターを務めるTBS系「news23」に出演。福井県の杉本達治前知事（63）が女性職員へのセクハラを告発され、昨年12月に辞職した問題をめぐり、同日に県が発表した調査報告書の内容を受けて「地獄のメッセージ」と指摘し、「本当に寒気がする」とも述べ、前知事の対応や、被害者が声を上げにくい状態だった職場環境に、強い憤りを示した。番組では、7日に行われた福井県