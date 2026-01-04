現地１月７日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップのグループステージ初戦で、U-23韓国代表はイランと対戦。スコアレスドローに終わった。19分のキム・テウォンのゴールが取り消された韓国は、28分に10番のFWカン・サンユンが負傷交代。悪い流れを引きずり、枠内シュートはわずか１本に抑え込まれ、ポゼッション率も36パーセントと圧倒された。この結果と内容に、韓国のファンからは次のような声が上がった。&#