1月7日に開催予定だったWOWOW『連続ドラマW シリウスの反証』完成報告会が前日に急遽中止となった。主演を務める中島裕翔が体調不良で出演できなくなったことが要因という。

「中島さんは同イベントへの登壇が予定されていましたが、主演が不参加ということで、イベント自体が中止となってしまいました。ライブ配信も予定されていましたが、あわせて中止。時節柄、インフルエンザ感染ではないかという声が上がっていますね。中島さんのファンの間では昨年末から体調不良だったという指摘もあります。大晦日にファンクラブ会員限定のブログ『read between the lines』で調子が悪いと明かしており、年をまたいでも回復しなかったようです」（芸能記者）

Xでは多くのファンが心配のポストを書き込んでいる。

《大晦日に体調崩し気味ってブログで言ってたけど、本格的に体調崩してるやーん》

《裕翔くん去年も年始あたりから風邪ひいて番宣で咳してたし…その前のJUMP新年会も体調不良で不在だったな 寒いの苦手なんだもんね》

《裕翔くんあまり体調不良を表にしたくない人だと思うので（だからこそ番組始まってからとはいえ鉄道写真部のストーリーも上げてくれたのかなと）悔しいだろうけど、今年はまだ始まったばかりなので焦ることなくゆっくり休んでほしいな…》

中島にとって、昨年は大きな変化の年でもあった。8月28日に18年在籍したHey! Say! JUMPを卒業。俳優としての活動を優先することを選択した。

「『シリウスの反証』は1月10日にスタートします。25年前に起きた一家惨殺事件の真相を、冤罪被害者の救済活動に取り組む団体『チーム・ゼロ』のメンバーたちが徹底的に追及する社会派ミステリーと宣伝されており、中島さんにとってはJUMP卒業後の大きな仕事のひとつ。

年内は撮影などに全力で取り組んだのでしょうから、年末に一気に疲れが出てしまったのかもしれません。ただ、1月16日に予定されている舞台あいさつ、第1話特別上映会は実施される予定とのことですので、そこでは元気な姿を見せてくれるはずです」（前出・記者）

ファンにとっては気が気でない状況だが、しっかり体を休めて復帰してほしいところだ。