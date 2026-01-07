「CES 2026」でサムスンが発表した3つ折りスマートフォン「Samsung Galaxy Z TriFold」の実機を試した。前世代の折り畳み端末とほぼ同じ厚みでありながら、展開したときの画面サイズは大きく拡張され、タブレットとしても実用的な体験を提供している。