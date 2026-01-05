タレントのマツコ・デラックス（52）が3日放送のTBS系「マツコの知らない世界新春SP」（火曜後9・00）に出演。歌舞伎俳優で「歌舞伎女方」としては唯一の人間国宝である坂東玉三郎（75）の魅力を語った。番組では「歌舞伎女方の世界」を特集。長年のファンというマツコは、玉三郎をゲストに迎え「今日は“玉様”で行かせていただきます」と宣言。さらに特集タイトルを告げたスタッフに対し、「アナタさっき、“歌舞伎女方の