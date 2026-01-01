【漫画】本編を読む疾走する競争馬、映画や時代劇で登場人物が颯爽と馬に乗るのを見て、「馬に乗ってみたい」と思った経験がある人も多いだろう。しかし同時に、「乗馬に挑戦するのはハードルが高い」と感じる人もいるのではないだろうか。『馬に乗らずにいられない！ 続かない私、乗馬が趣味になりました』（小村ことみ/KADOKAWA）は、どんな趣味も三日坊主だった著者が、「趣味は乗馬です！」と言えるようになるまでのコミック