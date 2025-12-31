大リーグ公式サイトはポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す西武・今井と巨人・岡本について「ロサンゼルスで獲得に興味を示している各球団との面談を行っている」と報じた。今井の交渉期限は米東部時間の2日午後5時（日本時間3日午前7時）、岡本が同4日午後5時（同5日午前7時）となっている。