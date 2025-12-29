東京・新宿区の路上で、30代の女性が男に刃物で刺される事件がありました。男は現在も逃走中です。捜査関係者などによりますと、29日午後0時15分ごろ、新宿区高田馬場の路上で通行中の30代の女性がすれ違いざまに男に刃物で刺されました。女性は胸などを4カ所ほど刺されたとみられ、病院に運ばれました。搬送時には意識はあったということです。男は1人で黒っぽい服を着ていたとみられ、現場から逃走しています。2人には面識がある