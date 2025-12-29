ファミリーマート（東京都港区）が、イチゴを使ったデザート・パン・アイス・菓子・ドリンク・焼き菓子などを展開する新キャンペーン「ファミマの白をまとったいちご狩り」を2026年1月6日から期間限定で実施します。【写真】豪華すぎる！イチゴだらけ！「ファミマの白をまとったいちご狩り」商品一挙にチェック！ファミマでは、2021年からイチゴのキャンペーンを実施。今回は練乳、ミルク、クリーム、ホワイトチョコレー