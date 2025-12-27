ニューストップ > スポーツニュース > 山本由伸、Nikiとは破局していた？「2025年の早い段階で終わっていま… 山本由伸 日本人メジャーリーガー ゴシップ NEWSポストセブン 山本由伸、Nikiとは破局していた？「2025年の早い段階で終わっています」 2025年12月27日 11時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 山本由伸と交際中と言われたNikiについて、NEWSポストセブンが報じている 2人の知人によると、関係は2025年の早い段階で終わっているという MLB担当記者は、2025年シーズン、一度もスタジアムで見ていないと語った 記事を読む おすすめ記事 高山一実、ふくらP 離婚を正式発表「前向きに話し合いを重ねた末…」 2025年12月27日 5時0分 米倉涼子２カ月の沈黙破り「自宅に捜査機関入ったのは事実」認め「一区切りついた」活動再開意欲 2025年12月26日 22時13分 学童指導員を免職処分 長野、少女と性行為 2025年12月24日 22時14分 ビルの非常階段にほぼ全裸の男性遺体 横浜市 2025年12月26日 8時43分 関越道で50台以上絡む事故 1人死亡、26人ケガ 一部区間で通行止め 群馬 2025年12月27日 6時3分