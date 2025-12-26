閣議に臨む高市首相（中央）ら＝26日午前、首相官邸政府は26日、防災庁創設に向けた基本方針を閣議決定した。災害対応の「司令塔」と位置付け、発生時から復旧・復興までを一貫して担うだけでなく、平時に被害抑制策を検討しておく事前防災に取り組むと明記した。年明けの通常国会で関連法案を提出。来年11月の発足を目指す。日本海溝・千島海溝地震や南海トラフ巨大地震への対応強化のため地方機関を設け、自治体との連携を図る