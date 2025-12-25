イングランド・チャンピオンシップ（２部）サウサンプトンに所属するＭＦ松木玖生（２２）がこの冬に退団する可能性が出てきた。海外メディア「ＦＯＯＴＢＡＬＬＬＥＡＧＵＥＷＯＲＬＤ」が報じた。松木はＦＣ東京から２０２４年７月にサウサンプトンに完全移籍。昨季はレンタルでトルコ１部ギョズテペでプレーし、今季はサウサンプトンに復帰したものの、ここまでリーグ戦２試合に途中出場しただけで、目立った活躍は見せ