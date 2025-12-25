冬は暖かい部屋から寒い脱衣所や浴室などに移動する際、温度が急激に変化するため、血圧が大きく変動し、心臓や血管などに負担がかかりやすくなります。こうした温度差による血圧の変動で心筋梗塞や脳卒中などを引き起こす健康障害のことを「ヒートショック」といいます。【豆知識】若い人も要注意「ヒートショック」の“予防法”がコレです！「SOグレイスクリニック」（東京都品川区）院長で脳神経外科専門医、医学博士の近