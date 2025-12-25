冬は暖かい部屋から寒い脱衣所や浴室などに移動する際、温度が急激に変化するため、血圧が大きく変動し、心臓や血管などに負担がかかりやすくなります。こうした温度差による血圧の変動で心筋梗塞や脳卒中などを引き起こす健康障害のことを「ヒートショック」といいます。

【豆知識】若い人も要注意 「ヒートショック」の“予防法”がコレです！

「SOグレイスクリニック」（東京都品川区）院長で脳神経外科専門医、医学博士の近藤惣一郎さんによると、特にヒートショックと脳梗塞には非常に深い関係があり、ヒートショックが脳梗塞の直接的な引き金（原因）になるといいます。特に冬に浴室やトイレなどで高齢者が倒れる原因の多くが、このヒートショックによる脳梗塞や心筋梗塞だということです。ヒートショックが脳梗塞を引き起こすメカニズムについて、近藤さんが解説します。

ヒートショックとは？

ヒートショックとは、急激な温度変化によって体が受ける衝撃のことです。私たちの体は、体温を一定に保つために、周囲の温度に合わせて血管を縮めたり広げたりして血圧を調整します。

・寒い場所：熱を逃がさないように血管が縮む→血圧が急上昇する。

・暑い場所：熱を放出しようと血管が広がる→血圧が急降下する。

この短時間での血圧の乱高下が、血管や心臓に大きな負担をかけます。

ヒートショックが脳梗塞を引き起こすメカニズム

ヒートショックが最も起きやすいとされる「冬の入浴」を例に紹介します。部屋の移動から入浴までの一連の流れが「血圧のジェットコースター」を引き起こし、脳梗塞を誘発します。

段階1：暖かい居間から、寒い脱衣所・浴室へ移動

寒さで血管がギュッと縮こまり、血圧が急激に上昇します。これにより脳の血管に強い圧力がかかります。もし血管内にプラークと呼ばれるゴミのようなものがあり、動脈硬化の状態の場合、高い血圧でそのプラークが剥がれ落ち、血流に乗って脳の細い血管を詰まらせてしまう可能性があります。これが脳梗塞の原因の一つです。

段階2：寒い脱衣所から、熱い湯を入れた湯船につかる

お湯の熱さで血管が一気に広がります。また、水圧で心臓への負担も増えます。それにより、上昇していた血圧が、今度は急激に降下します。

急に血圧が下がると、脳へ血液を送る力が弱まり、脳の血流が遅くなります。

川の流れが遅くなるとよどみができるのと同じで、血流が滞ると血液が固まりやすくなり血栓ができます。この血栓が脳の血管を詰まらせ、脳梗塞を引き起こします。また、意識を失って湯船で溺れてしまう危険もあります。

段階3：温まった体で、再び寒い脱衣所へ出る

再び寒さで血管が縮むことで下がっていた血圧が、また急上昇します。段階1と同様、血管に高い負荷がかかります。

ヒートショックが脳梗塞を引き起こすのは、単純に「寒い」「熱い」が原因ではありません。短時間のうちに、血圧が急上昇と急降下を繰り返すことが最大の原因です。この激しい変動が、血管を傷つけたり、血液の流れをよどませたりして、脳の血管を詰まらせる決定打となってしまうのです。

ヒートショックによる脳梗塞を防ぐための対策とは？

脳梗塞を防ぐ対策について、7つのポイントにまとめて解説します。これらの対策は、血圧の急激な変動（乱高下）を防ぐことに主眼を置いています。

【ヒートショックによる脳梗塞を予防するための対策】

（1）暖房器具で脱衣所と浴室を暖める

これは最も重要で、暖かい部屋（居間）と寒い場所（脱衣所、浴室）の温度差をなくすことで、最初の急激な血圧上昇を防ぎます。

脱衣所に小型の電気ヒーターを置き、入浴前に数分間運転して暖めておきます。浴室暖房機能がない場合は、シャワーから熱めの湯を出し、蒸気で浴室全体を暖めておくと効果的です。

（2）お湯の温度はぬるめに設定する

湯温を41度以下のぬるめに設定することで、熱いお湯による急激な血管の拡張と、それに伴う急激な血圧降下を防ぎます。入浴時間は10分程度を目安にし、湯船に入る際はゆっくりと静かにつかりましょう。

（3）湯船に入る前に掛け湯をして体を慣らす

熱い湯船にいきなりつかってしまうことによる急激な血圧変動を防ぐために、湯船に入る前に、手足の末端から心臓に遠い順に掛け湯をしてください。血管が少しずつ広がり、お湯の温度に慣れるようになります。

（4）入浴前後に必ず水分補給する

入浴前と入浴後に、コップ1杯程度の水やノンカフェイン飲料（麦茶など）を飲んでください。発汗による脱水症状を防ぎ、血液がドロドロになって血栓ができやすくなるのを防ぎます。

（5）長時間の入浴や急な動作を避ける

湯船から急に立ち上がると、急激な血圧低下で意識を失う危険性があるため、ゆっくりと立ち上がってください。これにより、心臓への負担を軽減し、血圧の急変動や立ちくらみ（失神）を防ぎます。また、15分以上の長湯は心臓に負担をかけ、脱水を進行させるため避けましょう。

（6）飲酒直後や食事直後の入浴は避ける

アルコールを摂取すると血圧が下がるため、入浴によって変動が非常に大きくなります。飲酒後の入浴は厳禁です。また、食事直後は血液が消化器官に集中するため、入浴は食後1時間以上たってからにしましょう。血圧の変動をより激しくする要因を取り除きます。

（7）家族で声かけを行い、高齢の人の一番風呂を避ける

高齢者はヒートショックになりやすいため、冷え切った浴室に入らせないようにしてください。そのためにも、高齢の家族がいる場合は一番風呂を避け、2番目以降に入ってもらうようにしましょう。高齢の人が入浴中、家族は「異変はないか」を外から小まめに声をかけるなどして確認してください。

これらの対策を実践することで、ヒートショックのリスクを大きく下げ、それに伴う脳梗塞や心筋梗塞といった重篤な健康被害を防ぐことができます。家族で情報を共有するのをお勧めします。