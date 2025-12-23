ダイコンの部位別のお勧めの活用法について、農林水産省が、Xの公式アカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった！」これが農水省が伝授する「ダイコン」の部位別“おすすめの食べ方”です！農水省は「ダイコンの部位別オススメの食べ方マップを作成しました。ぜひ参考にしてみてください！」とXに投稿。ダイコンの部位別活用法について、次のように紹介しています。■ダイコンの葉炒め物や浅漬けなどにする