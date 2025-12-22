東京・赤坂の高級個室サウナで松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）夫婦が死亡した火災。サウナ業界で働く人々はどう感じているのか。ABEMA的ニュースショーが取材した。【映像】亡くなった松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）夫は妻を庇うかのように、妻に覆い被さった状態で倒れていたという。夫の拳には皮下出血が確認され、内側の扉を叩いたような形跡があった。元徳島県警捜査1課警部の秋山博康氏は「現場の状況