◆全国高校駅伝・女子３７回（２１日・たけびしスタジアム京都発着、５区間２１・０９７５キロ）大阪薫英女学院の河村璃央（３年）が“久保超え”の走りを見せた。１０位でタスキを受けると、８人を抜き去り２位に浮上。同じ２区の東大阪大敬愛・久保凛（３年）を抑え、１２分４５秒で区間賞を獲得した。「区間賞はずっと狙ってきた。３回チャレンジしてやっとかなった」と念願の初受賞をかみ締めた。河村も１年時から全国舞台