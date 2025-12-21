トランプ氏の写真が写ったこの画像（ファイル番号468）は当初、19日に公開された司法省のファイルに含まれていた。現在はもう司法省のサイトに掲載されていない/Screenshot/CNN（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏の捜査資料が公開される中、トランプ大統領の写真が写った画像が、司法省の特設サイト「エプスタイン・ライブラリー」から削除された可能性があることが分かった。問題の画像