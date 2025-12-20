18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂç¥«¥×¥³¥óÅ¸¡½À¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡×¤Î¼èºà²ñ¤Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±§Ìî¾»Ëá¡Ê28¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥²¡¼¥à¥­¥ã¥é¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë±§Ìî¥²¡¼¥à°¦¹¥²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±§Ìî¡£¥²¡¼¥à¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£±§Ìî¡ÖÊª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é¡¢¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌÜ¤òÎ¥¤µ¤º¡¢¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£ËÍ¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¡¢²¿¤¬¤·