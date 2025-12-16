セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、新商品「ライスバーガー」2種を12月14日から順次発売しています。【写真】具材がはみ出てる！ライスバーガー“開封”した別カットもチェック！ライスバーガーは、炭火焼きした牛カルビを使った「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」（354円、以下、税込み）とガーリックの味わいが特長の「ライスバーガー 照焼チキンガーリックマヨネーズ」（321円）がラインアップ。バンズ