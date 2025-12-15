映画『スタンド・バイ・ミー』などで知られるアメリカの映画監督のロブ・ライナーさんが自宅で死亡しているのが見つかりました。【映像】ロブ・ライナー夫妻 刃物で刺され死亡 現場付近の様子現地メディアによりますと、14日午後、映画監督のロブ・ライナーさんが、妻とともにロサンゼルスの自宅で死亡しているのを訪ねてきた家族が見つけました。現地警察は2人が何者かに殺害されたとみて殺人事件として捜査を始めました。