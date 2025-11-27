公明党と同党の熊野正士・前参院議員が「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたなどとして、発行元の新潮社側に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁（三木素子裁判長）は、請求を棄却した１審・東京地裁判決を変更し、同社側に計３０８万円の賠償を命じた。２６日付。問題となったのは２０２２年９月１５日号の記事。熊野氏からセクハラ行為を受けたという女性に対し、同党の山口那津男代表（当時）が選挙に悪影