ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 公明党の「セクハラ口止め」記事を巡り新潮社が敗訴 名誉毀損の成立… 新潮社 公明党 時事ニュース 読売新聞オンライン 公明党の「セクハラ口止め」記事を巡り新潮社が敗訴 名誉毀損の成立認める 2025年11月27日 18時24分 リンクをコピーする 公明党と同党の熊野正士・前参院議員が「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたなどとして、発行元の新潮社側に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁（三木素子裁判長）は、請求を棄却した１審・東京地裁判決を変更し、同社側に計３０８万円の賠償を命じた。２６日付。問題となったのは２０２２年９月１５日号の記事。熊野氏からセクハラ行為を受けたという女性に対し、同党の山口那津男代表（当時）が選挙に悪影 記事を読む おすすめ記事 長谷川豊氏 「局の横柄な常識が…」国分への日テレ対応批判 「冤罪を産む可能性」「完全な違反行為」 2025年11月26日 17時12分 「すごーい！！あまりにも自然」博多のメッシが驚愕の「ビタ止め」披露「いろんな選手のビタ止め見たけど…」サポーター興奮 2025年11月21日 18時26分 朝日新聞、夕刊掲載の写真が「ＡＩ加工」だったとして取り消し…共同通信と同じ「子ガメをくわえるタヌキ」 2025年11月26日 22時35分 平本蓮「久々にあんなキレたわ あのくそ金髪芸人」SNSでブチギレ、心当たりある芸人が即謝罪「僕ですよね？」 2025年11月26日 15時53分 ひろゆき氏 国分太一の“答え合わせ”訴えに「本当に知りたいんだったら名誉棄損で訴えればいいと思う」 2025年11月27日 15時21分