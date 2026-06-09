村上春樹の最新長編小説『夏帆The Tale of KAHO』が、7月3日に新潮社より単行本および電子版で同時発売。発売に先駆けて、作中に登場する「ありくい」らしき不思議な動物をモチーフにしたティザーポスターのビジュアルが公開された。ポスターは6月中旬以降、全国の書店にて順次掲出される。 【写真】『夏帆The Tale of KAHO』ティザーポスター 本作は、新潮社の月刊誌『新潮』にて2