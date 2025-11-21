有楽製菓（東京都小平市）が、限定クッションが入った「ブラックサンダー無限ザクザク福袋」と“激レア”マフラーが入った「ブラックサンダー激レアマフラー福袋」を含む3種類の福袋を発売し、公式オンラインショップなどで11月27日から予約および抽選販売を実施します。【写真】ダウンを採用し本格的！ブラックサンダー マフラーがもはやオシャレ！全福袋の中身をチェック！昨年に100個限定で販売した、「ブラックサンダ