テレビ東京は、17・24日の2週にわたって『あのちゃんのひろゆき行ってきて！』を放送する。【番組カット】リングでガチバトル！アンチと対決するひろゆき実業家のひろゆきこと西村博之氏が、タレントでアーティスト・あのの「やりたかったけどできていないこと」を代行する。この番組は、やってみたいけどいろいろな事情で自分ではなかなかできない…そんな願望をひろゆきが本気で実行する、ドキュメント×トークバラエティー